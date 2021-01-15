إيمان السيد تعلن تعافيها من كورونا: رجعت شُغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة إيمان السيد عن تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة إنها عادت لاستئناف عملها الفني مرة أخرى.

وكتبت "إيمان"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بشكر كل الناس اللي سألت عليا وبعتذر جدًا لو في حد ما عرفتش أرد عليه، أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي، كمان بشكر الناس اللي أجلوا تصويري واستنوني لحد ما صحتي بقت كويسة".

وأضافت: "أنا بخير دلوقتي بفضل ربنا ثم دعواتكم، مكملة بس على علاج الكورتيزون وأدوية السيولة ومتابعة تحاليل السيولة مع الدكتور كل أسبوعين علشان الجلطات والحمد لله، خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا جميعًا".

من ناحية أخرى، يعرض لإيمان السيد حاليًا مسلسل "إسعاف يونس"، كما تشارك في مسلسل "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.