فن ومشاهير

إيمان السيد تعلن تعافيها من كورونا: رجعت شُغلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة إيمان السيد عن تعافيها من فيروس ، مؤكدة إنها عادت لاستئناف عملها الفني مرة أخرى.

وكتبت "إيمان"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بشكر كل الناس اللي سألت عليا وبعتذر جدًا لو في حد ما عرفتش أرد عليه، أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي، كمان بشكر الناس اللي أجلوا تصويري واستنوني لحد ما صحتي بقت كويسة".

وأضافت: "أنا بخير دلوقتي بفضل ربنا ثم دعواتكم، مكملة بس على علاج الكورتيزون وأدوية السيولة ومتابعة تحاليل السيولة مع الدكتور كل أسبوعين علشان الجلطات والحمد لله، خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا جميعًا".

من ناحية أخرى، يعرض لإيمان السيد حاليًا مسلسل "إسعاف يونس"، كما تشارك في مسلسل "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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