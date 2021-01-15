رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة وجود شقيق توأم لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن معلومات مغلوطة تخص والدها وعمها، يتم ترديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رانيا، صورة لوالدها وعمها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أبويا وعمي اللواء أحمد شوقي، من ضمن المعلومات المغلوطة اللي موجودة على مواقع كتير على السوشيال ميديا إن فريد شوقي له أخ توأم وده غلط".

وأضافت: "بابا أكبر أخواته يعني بابا الكبير وعمي الأخ الأصغر.. الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته".

يذكر أن رانيا فريد شوقي، يعرض لها حاليا مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، بطولة: محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، دعاء رجب، محمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين.