بكلمات مؤثرة.. حسام داغر يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان حسام داغر، على إحياء الذكرى الأولى لرحيل والدته بكلمات مؤثرة.

وكتب داغر، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "ياه.. عدت سنة إزاي، مش عاوز أفتكر يوم الجمعة ده.. هفتكر بس يوم الجمعة اللي كنتي على طول معايا فيه، مش هفتكر يوم الجمعة اللي بت فيه قدام العناية، بدعي ربنا إنك تخرجي أو تبصيلي حتى وانتي فاهماني وشايفاني.. هفتكر بس يوم الجمعة، لما كنت بصحى بدري أروح الصلاة وأرجع اجيبلك الفطار وطعمية السخنة، كنتي بتحبيها واعملك شاي ونقعد نفطر سوا وتعجبك الجبنة على طماطم بتاعتي وتقولي بتحط عليها ايه".

وتابع: "هفتكر لما كنت أجي جمبك على طرف السرير وأفضل احكيلك اللي بيحصل معايا في الشغل وأخد رأيك .. كنتي دايما نظرتك صح وشايفة الدنيا أحسن مني، تفضلي تقوليلي لازم تبطل ده الناس مش كلها بتعاملك زي ما انت بتعاملهم.. وتقوليلي انا خايفة عليك بعد ما اموت معرفش هتعمل ايه.. بعدها أقوم امسك موبايلي كالعادة وتقولي سيب الموبيل شوية.. انت جي تقعد شوية وماشي، اقعدها معايا وأنا أرد براسي بس ومش باصص، إزاي مكنتش ببص ساعتها، أنا مش هفتكر يوم الجمعة الاخراني ده، وكل الناس بتطمني وتقولي متخافش هتطلع منها زي كل مرة وتخف، بس انتي المرة دي تعبتي خلاص ومشيتي".

وأضاف: “فاكرة آخر حوار دار بينا وأنا بفطرك الفطار بالمعلقة وتشربي بشفاطة علشان مش قادرة ترفعي راسك أو تقومي من على سرير.. كان في فيلم لشادية شغال وأغاني قديمة وقولتليلي سيبها.. أيامها كنت عصبي وغبي وبزعق كتير لما بتعصب على دكاترة كل ما أحس المرض بيشد عليكي.. وانتي لحد آخر لحظة تقوليلي متزعلش نفسك أنا هبقى تمام.. حتى وانتي تعبانة خايفة عليا ابقى متضايق، اتاريني مكنتش مستحمل أشوفك تعبانه أو مش شايف ماما اللي اعرفها وبتكلم وتهزر وفاهمة كل حاجة.. كنتي خلاص تعبتي وعاوزة ترتاحي وأنا مكنتش فاهم وحشتيني قوي قوي.. مش طالب من ربنا غير إني أشوفك تاني في الآخرة واترمي في حضنك، يا رب".

يذكر أن، والدة حسام داغر، توفيت يوم السبت ١٨ يناير ٢٠٢٠، بأحد المستشفيات، بعد تعرضها لأزمة صحية.