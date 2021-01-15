بالفيديو| هالة صدقي في رحلة سفاري: أنا وعصابة علي بابا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو جديد، من رحلة السفاري التي تقوم بها مع مجموعة من أصدقائها.

وقالت هالة في الفيديو "أنا والعصابة، عصابة علي بابا"، وعلقت "صباح الشقاوة، سفاري في الجبل، شقاوة شقاوة".

وعلقت المذيعة بوسي شلبي، على فيديو هالة، وكتبت "ياريتك أمي وتاخديني معاكي السفاري، ما شاء الله الأم الجميلة مع أولادها ربنا يحميكي يا جدعة".

جدير بالذكر أن هالة صدقي شاركت في بطولة مسلسل "ليه لأ"، مع عدد كبير من الفنانين، بينهم: أمينة خليل، شيرين رضا، محسن محيي الدين، صدقي صخر، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، العمل عُرض على منصة شاهد VIP، ومن المقرر عرضه قريبا على مجموعة قنوات إم بي سي.