فيديو| رانيا يوسف: "مش هتجوز تاني ولو حبيت هكمل من غير جواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن الزواج وقالت إنها لن تتزوج مجددًا موضحة أن الزواج نهاية كل الأشياء الجميلة، بحسب تعبيرها.

وقالت رانيا خلال لقائها في برنامج "ليلة الخميس" عبر قناة mbc مصر: "أنصح البنات بالزواج بعد سن التلاتين لأن الواحد بيبقى أنضج شوية وأعقل عارف هو عايز إيه في الحياة، الاختيار في سن التلاتين يختلف عما قبل".

وأضافت: "جربت الزواج مرتين بعد سن التلاتين بسبب إن المجتمعات العربية بتجبرك عشان شكلك وسمعتك إنك تتجوزي، وأنا مش هتجوز تاني، ولو حبيت هكمل قصة حب من غير جواز، لأن الجواز بالنسبالي تكوين أسرة وأنا عندي بالفعل بنتين، الجواز بيبوظ أي حاجة حلوة".