"مامجي" مسلسل ينقل الألعاب الإلكترونية من المغامرة الى الواقع

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دبي: عندما يصل هوس الألعاب الإلكترونية حد الجنون، ويقرّر مجموعة من عشاق ومحترفي إحدى الألعاب أن يدخلوا في تحد بين بعضهم البعض من أجل الفوز، فهم لا يُدركون أن ما قد يخسرونه هو أكبر بكثير. من هذه الفكرة، يندفع مجموعة من الشباب إلى جزيرة نائية من أجل المشاركة في تحدي العمر ومواجهة بعضهم في لعبة اصطلح على تسميتها بالمامجي، ومن هناك تنطلق الأحداث في قالب فيه الكثير من التشويق والإثارة ضمن مسلسل "مامجي" للكاتب علاء حمزة والمخرج يعقوب المهنا، وهو من بطولة فيصل العيسى، سامر المصري وآخرين.

من داخل إحدى الشركات الضخمة مشبوهة الأعمال، تصور الأحداث رجل أعمال مهووس بالألعاب الإلكترونية، ويحلم بتطبيقها على أرض الواقع في جو من الأكشن والتشويق، فيشكل فريقاً من اللاعبين ويبدأ بتنفيذ اللعبة لكن ستحدث أشياء خطرة للفريق تخرج عن السيطرة.

يوضح الكاتب علاء حمزة أن "تحويل اللعبة إلى مسلسل تلفزيوني، تعود إلى المخرج يعقوب المهنا، عندما كنا نبحث عن فكرة نقدم فيها النجم الشاب فيصل العيسى بثوب جديد إلى الجمهور، فاقترح تقديم دراما تشويقية مستوحاة من اللعبة الشهيرة بابجي، وتمكنا من إنجاز عمل شبابي نقل اللعبة من داخل الأجهزة الإلكترونية إلى أرض الواقع، من خلال البحث عن لاعبين حقيقيين ينزلون في الميدان، ويصنع صراعاً بينهم وبين كائنات مستلبة الإرادة، وهو فريق مؤلف من شخصيات المامجي السابقين الذين خسروا في اللعبة، فسُلبت إرادتهم وتحولوا إلى وحوش وقتلة". ويعتبر أن "محرك هذه اللعبة الفعلي هو أحد كبار رجال الأعمال، يفعل ذلك بهدف الترفيه عن بعض أصحاب الملايين حول العالم وتسليتهم، والذين يدفعون بشكل حصري لمشاهدة الصراع الذي يدور بين اللاعبين الجدد وأولئك الوحوش الموجودين في اللعبة".

ويضيف حمزة أن "بطلنا يدخل في هذا الصراع ويصبح أحد أفراد اللعبة مع مجموعة أخرى من اللاعبين من العالم العربي، وتبدأ المواجهات بعدما تم إغراؤهم بجائزة مالية ضخمة، شرط أن يفوز بها شخص واحد، هو الناجي الوحيد بينما سيموت بقية اللاعبين. يبدأ الصراع، وتمر اللعبة بأكثر من مرحلة كما هو حال جميع الألعاب الإلكترونية، ويجدر بالمتسابقين اجتياز المرحلة الأولى ومن ينجو منها يدخل المرحلة الثانية وهكذا، شرط ألا يبقى منهم إلا واحد، هو الفائز، ضمن جو من المغامرة والتشويق".

الجدير بالذكر أن مسلسل "مامجي" هو من كتابة علاء حمزة وإخراج يعقوب المهنا، وبطولة فيصل العيسى، سامر المصري، نيرمين محسن، عبدالله البلوشي، بدر اللحيد، مهند الجميلي وآخرين. يذكر ان مسلسل "مامجي" يعرض على شاشة MBC1.