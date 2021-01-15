شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر بطلة أمام يوسف الشريف فى "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة أيتن عامر على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم يوسف الشريف في مسلسله الجديد "كوفيد 25" تأليف انجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من 15 حلقة، حيث يجرى صناع العمل اختيار الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير مطلع فبراير المقبل.



كوفيد 25

وتشارك أيتن عامر أيضاً في بطولة مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج وإخراج كريم العدل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل يضم في بطولته أحمد فهمي، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، ورحاب الجمل، وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف ورشة محمد أمين راضى.

وتصور أيتن عامر أيضاً مسلسل "فوبيا" الذى تم تغيير اسمه ومقرر الإعلان عن اسمه النهائي بالتزامن مع التصوير، وهو بطولة فتحي عبدالوهاب وآيتن عامر وميرهان حسين وأحمد صفوت ومى القاضى وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز ومحسن منصور وبهاء ثروت وناصر سيف، وتأليف طارق بركات وإخراج عادل الاعصر.



أيتن عامر

وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسل "فى يوم وليلة" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، وهو تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد رزق، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، أحمد كرارة، محمد مهران وعدد آخرمن الفنانين الشباب وضيفتا الشرف سوسن بدر وميرنا نور الدين.