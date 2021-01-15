شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان السيد تعلن تعافيها من فيروس كورونا وتوجه رسالة بعد عودتها للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة إيمان السيد، تعافيها من فيروس كورونا وعودتها لاستئناف عملها مرة أخرى، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بشكر كل الناس اللي سألت عليا وبعتذر جدًا لو في حد ما عرفتش أرد عليه، أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي، كمان بشكر الناس اللي أجلوا تصويري واستنوني لحد ماصحتي بقت كويسة".

وتابعت: "أنا بخير دلوقتي بفضل ربنا ثم دعواتكم، مكملة بس على علاج الكورتيزون وأدوية السيولة ومتابعة تحاليل السيولة مع الدكتور كل أسبوعين علشان الجلطات والحمد لله، خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا جميعًا".



ايمان ااسيد

يعرض حاليا للفنانة إيمان السيد، مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعرض حاليا على منصةWATCH IT ، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وكشفت إيمان السيد عن تفاصيل دورها في المسلسل فهى تلعب دور ممرضة الدكتور يونس والذى يجسده بطل العمل محمد أنور والذى يخوض أول بطولة مطلقة له.

كما تستعد إيمان السيد إلى المشاركة في مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، والذى من المقرر عرضه في رمضان 2021 ، تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج مصطفى فكرى.

وكانت آخر أعمال إيمان السيد دورها كخادمة في مسلسل "و نحب تانى ليه" الذى عرض رمضان الماضى ، مع النجمة ياسمين عبد العزيز و النجمة سوسن بدر و الفنان كريم فهمى، وضم المسلسل الكثير من المشاهد الكوميدية التى تفاعل معاها الجمهورو أحبها خاصة مشاهدها مع الفنان سليمان عيد الذى قدم دور حارس المنزل و جمعتهم حالة إعجاب و لكن بشكل كوميدى.