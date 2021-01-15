شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الدعائى الأول لفيلم cherry لتوم هولاند.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم توم هولاند فى أحدث برومو لفيلمه القادم cherry حيث تم الكشف عن الشخصية الذى سيلعبها خلال أحداث الفيلم، والذى يبتعد فيه عن دوره الأيقونى مع شخصية سبايدر مان، حينما يجسد دور جندى بالجيش يتحول فيما بعد إلى سارق بنوك.



توم هولاند

الفيلم من المفترض عرضه على منصة apple، وكشف موقع الديلى ميل أن توم هولاند يراهن على هذا الدور من أجل الخروج من عباءة شخصية سبايدر مان، خوفاً من أن يتم احتجازه فيها بعد النجاح الكبير الذى حققه مع الشخصية.

وكان النجم العالمي توم هولاند، قد ظهر بالتزامن مع انتظار عرض فيلم cherry في كواليس تصوير فيلم الإثارة والأكشن Spider-Man 3، الذى يقوم بتصويرها حالياً بصحبة النجمة العالمية زيندايا، التى ستشاركه فى الجزء الجديد المقرر عرضه فى 17 ديسمبر 2021 بدور العرض السينمائي، وفقاً لموقع cnet.

وفي لقطات تم تسريبها منذ فترة، ظهر هولاند وهو يقفز من مكان مرتفع للغاية عن سطح الأرض بصحبه زيندايا وهما معلقان من إحدى الروابط، وهو ما يظهر استعداداتهم لاستكمال تصوير الجزء الجديد وسط جائحه فيروس كورونا التى أجبرت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية على فرض الكثير من الإجراءات الاحترازية.