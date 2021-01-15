شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل علي الكسار.. نجم الكوميديا نافس الريحانى ورحل فقيرا معدما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان علي الكسار يوم 15 ينايرعام 1957 الذى مات فقيرا معدما بعد تراجع نجوميته وبعد معاناة من التجاهل والنكران من جيل جديد من الكوميديانات ظهر على الساحة الفنية، لكن بربري تراجهعت شعبيته فى أواخر أيامه، فأضطر إلى الاشتراك فى أدوار ثانوية لا تتفق مع مشواره الفنى مثل فيلم "آخر كدبة" بطولة فريد الأطرش الذى ظهر فيه بدور الخادم فى مشهدين أو ثلاثة فقط.

مدرسة الفنان علي الكسار الذي تمر اليوم ذكرى رحيله كان مدرسة مختلفة فى الكوميديا فهو أسطورة عصره وواحد من أهم نجوم المسرح والسينما المصرية فى عصرها الذهبى، وما زال هذا الفنان الكبير تستمتع الأجيال بما قدمه من أعمال، خاصة شخصيته الشهيرة "الخادم عثمان عبد الباسط" التى نافس بها شخصية "كشكش بيه" التى قدمها نجيب الريحانى ونجحت الشخصية نجاحاً عظيماً ولا تزال خالدة فى ذاكرة التمثيل العربى.

على الكسار بربرى مصر امتلك فرقة مسرحية قدم من خلالها روائع الأعمال الكوميدية واتجه بعدها للسينما وقدم سلسلة من الأعمال الكوميدية بشخصية "عثمان عبد الباسط".

وكان الكسار أول من قدم الموسيقار والملحن الكبير الراحل زكريا أحمد ملحنا مع فرقته المسرحية عام 1924 واستمرت نجوميته وأجره في الصعود وقدم من خلال أعماله الكثير من الفنانين الذين اصبحوا فيما بعد نجوما ولكن الدنيا تتغير معها الأحوال من الصعود إلى الهبوط وبعد أن خانت الدنيا نجم الكوميديا الفنان البسيط ورائد المسرح الكوميدى الغنائى على الكسار رحل فى هدوء فقيرا مريضا على سرير "درجة ثالثة" فى مستشفى القصر العينى بعد صراع مع سرطان البروستاتا.