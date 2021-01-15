شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن الفنانة مشيرة إسماعيل فى يوم ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة مشيرة إسماعيل اليوم الجمعة الموافق 15 يناير بعيد ميلادها، وفى يوم ميلادها نذكر أهم المحطات فى تاريخها الفني وهى كالتالي:

- بدأت رحلتها السينمائية بعدما رآها حسين كمال وقدمها إلى السينما لتكون البداية فى هذا العالم الفنى الكبير بدور فى فيلم "البوسطجى"، عام 1968، المأخوذ عن رواية "البوسطجي"، للكاتب يحيى حقي.

- شاركت في فوازير "عمو فؤاد"، التى كان يقدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس، وكانت مشيرة نجمة هذه الفوازير، وكاتسب شهرة واسعة بعد نجاح فوازير عمو فؤاد على مدار 5 سنوات وهو ما جعل المخرجين يرشحونها فيما بعد لأداء أدوار بارزة فى العديد من الأفلام.

- عملت مشيرة إسماعيل مع كل نجوم مصر فقدمت مع النجم عادل إمام مسلسل " دموع في عيون وقحة " كما قدمت معه بطولة مسرحية " الواد سيد الشغال " ومن أبرز أعمالها أيضا فيلم "المدمن" عام 1983 مع أحمد زكي، و"إخواته البنات" عام 1976 مع محمد عوض، و"احنا بتوع الأتوبيس" عام 1979 مع عادل إمام وعبدالمنعم مدبولي، و"تزوير في أوراق رسمية" عام 1984 مع محمود عبدالعزيز وميرفت أمين، و"زمن حاتم زهران" عام 1987 مع نور الشريف.

- تزوجت من المطرب على الحجار وكان الوسيط بينهما الفنان جورج سيدهم رغم رفض والدتها لهذه الزيجة بسبب ظروفه المادية خاصة وأن الحجار كان في بداية مشواره الغنائى.

- بعد زواج استمر عامين ونصف، انفصلت مشيرة عن الحجار، بسبب غيرته الشديدة عليها من المعجبين.

- وفى لقاء نادر لها مع صفاء أبو السعود، كشفت مشيرة أنها قامت بدور "سحر السكري"، قبل الفنانة، نادية شكري، في مسرحية "العيال كبرت" لمدة 6 سنوات، مع سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد زكي، وكريمة مختار.

- آخر عمل شاركت فيه الفنانة مشيرة إسماعيل مسلسل "الخانكة" مع النجمة غادة عبد الرازق وهى بالحجاب بعد ما ارتدته لفترة طويلة وظن البعض أنها اعتزلت الفن، والمسلسل عرض فى عام 2016 خلال شهر رمضان.