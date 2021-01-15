شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور بعد نجاح "إسعاف يونس": شكراً لكل اللى فرحنى ويارب نقدم حاجات تبسطكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الشاب محمد أنور، عن سعادته بنجاح الموسم الأول من مسلسله الجديد "اسعاف يونس" والذى تم عرضه على منصة watch it، موجها الشكر لكل جمهوره الذى تابع حلقات المسلسل.



إسعاف يونس

وكتب أنور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله.. كده تقدروا تشوفوا الموسم الأول من مسلسل إسعاف يونس كاملاً علىwatch it ، شكراً لكل الجمهور اللى فرحنى بتعليقاته ولكل حد عملى رسمة أو ديزاين أو فيديو".

وأضاف أنور: "عايز أشكر كل فريق العمل اللى تعب ف المسلسل.. شكراً شركة سينرجى والمنتج تامر مرسى، شكراً الأستاذ حسام شوقى، شكراً الأستاذ معتز التونى وفريق عمله، شكراً للمؤلفين مصطفى عمر وفاروق هاشم وورشة الكتابة أحمد دوجلاس وخليفة سمير وأحمد فوزى، شكراً المنتج الفنى تامر فتحى وأحمد فرغلى وفريق عملهم، شكراً لكل القائمين على واتش ات".

وتابع أنور: "شكراً لكل زمايلى اللى اشتغلت معاهم فى المسلسل، وشكراً لكل اخواتى وأصحابى اللى شرفونى كا ضيوف شرف فى المسلسل، شكراً مدير التصوير مصطفى فهمى وفريق عمله، شكراً فريق عمل السوشيال ميديا فى هاشتاج وواتش ات، شكراً لكل القائمين على الإدارة المالية - المونتاج - الموسيقى التصويرية - المكساج - الكوافير - المؤثرات البصرية، وشكر خاص من كل قلبى لكل العمال والفنيين والمساعدين، مبروك علينا كلنا النجاح ويارب دايماً نقدر نقدم حاجات تبسطكم".





إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل فى قصة حب مع سارة سلامة.