شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تحيى الذكرى الخامسة لرحيل زوجها: لا يمر يوم دون التفكير فيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة سيلين ديون ذكرى زوجها التى حلت أمس الخميس، حيث كتبت بوست مطولاً حوله ونشرت صورة لأيديهما معاً، في إشارة لعلاقتها الوطيدة معه على مدار سنوات قبل وفاته فى عامه الـ 73 من عمره، وكتبت أنها إلى الآن تتذكره هي وأبناءها الثلاثة منه، حيث لا يمر يوماً إلا ويشعروا بأنهم يفتقدوه للغاية، قائلة: "مرت 5 سنوات على فراقك، ولكن لم يمر يوم واحد منها بدون التفكير فيك، نحن نتواصل معك الآن أكثر من أى وقت مضى لإرشادنا وحمايتنا ومواصلة مراقبتنا، ونصلى من أجل أن تضىء حبك على العالم بأسره".



سيلين مع زوجها



سيلين ديون

النجمة العالمية سيلين ديون، حرصت الشهر الماضى أيضاً على نعى صديقها الراحل بيبر لاكروا، بعد وفاته، حيث نشرت صورة تجمعمها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجه له رسالة مؤثرة، قائلة:"أشعر بحزن بسبب نبأ وفاة بيبر لاكروا، كان أفضل صديق وشاركنا العديد من الأوقات الرائعة برفقه زوجته كوكو، كل حبي لعائلته في تلك الفاجعة".

وانضمت النجمة العالمية سيلين ديون، مؤخراً، مع النجمة بريانكا شوبرا جوناس، والنجم سام هيوجان، إلى المسلسل الرومانسي Text for You المشتق من رواية صوفي كرامر الشهيرة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتجتمع ديون مع بريانكا وهيوجان في أول عمل درامي رومانسي يجمعهما بعد مفاوضات كبيرة خلال الفترة الماضية، انتهت بضم عمالقة الموسيقي والغناء لعمل درامي رومانسي جديد.