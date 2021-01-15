ميرال تعلن خبر وفاة خالتها.. وهذه تفاصيل الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، كتبت الفنانة ميرال خبر وفاة خالتها ألفت السايس، التي رحلت صباح اليوم الجمعة 15 يناير، بعد صراع مع المرض، حسب قولها.

وكشفت ميرال في منشور لها عن تفاصيل الجنازة، قائلة "لا إله إلا الله توفيت إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض خالتي ألفت السايس، والصلاة بعد صلاة الظهر في جامع الحصري في أكتوبر".

ميرال لعبت الكثير من الأدوار والشخصيات في السينما والتليفزيون، وقفت أمام كبار النجوم، ومن بين أبرز أعمالها: مسلسل "ضمير أبلة حكمت" بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، فيلم "المتهمة" أمام الفنانة معالي زايد والفنان صلاح قابيل، مسلسل "هالة والدراويش" بطولة الفنانة صابرين والفنان يوسف شعبان، مسلسل "الصبر في الملاحات" مع الفنانة دلال عبدالعزيز، وجسدت دور الملكة ناريمان في مسلسل "رد قلبي" بطولة الفنانة نرمين الفقي والفنان محمد رياض.