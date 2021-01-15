سمية الخشاب تُطعم أسدا وتغني له "لقيت الطبطبة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومتابعي حسابها بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو جديد لها.

وظهرت "سمية"، في الفيديو وهي تطعم أسدا قطعة من اللحم، وتغني له "بالبنط العريض" للمطرب حسين الجسمي، المعروفة باسم "لقيت الطبطبة"

من ناحية أخرى، تشارك سمية الخشاب في بطولة مسلسل "موسى" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي.