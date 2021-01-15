نبيل الحلفاوي يكشف عن رد فعل الأبطال الحقيقيين تجاه فيلم "الطريق إلى إيلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن رد فعل الضفادع البشرية والأبطال الحقيقيين الذين تم تجسيد مهمتهم في فيلم "الطريق إلى إيلات"، الذي عُرض قبل 28 عامًا أي عام 1993.

وغرد الحلفاوي عبر "تويتر"، قائلًا: "كانوا سعداء بنا وهم أساسا شخصيات بالغة اللطف والاحترام، وأذكر تعليقا طريفا للقبطان نبيل عبد الوهاب (الذي قام بدوره ناصر سيف) ترددوا علينا عدة ليال متتالية ويجدوننا في البحر نستكمل تصوير نفس المشهد، فإذا بالقبطان نبيل وهو يغادرنا يصيح قائلا:إيه ده؟ دي العملية كانت أسهل".

فيلم "الطريق إلى إيلات"، بطولة نبيل الحلفاوي، صلاح ذو الفقار، محمد الدفراوي، عبدالله محمود، ناصر سيف، مادلين طبر، محمد سعد، محمد عبدالجواد، وعلاء مرسي، ﺗﺄﻟﻴﻒ فايز غالي ومن إخراج إنعام محمد علي.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة حرب الاستنزاف عام 1969، وقبل حرب أكتوبر المجيدة، عندما هاجمت مجموعة من الضفادع البشرية المصرية، ميناء "إيلات" الإسرائيلي الحربي وقصة نجاحهم في تدمير سفينتين حربيتين هما "بيت شيفع" و"بيت يام" واللتان كانتا تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء.