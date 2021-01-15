“نتفليكس” تكشف كواليس Army of The Dead

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت شبكة نتفليكس عن صور من كواليس فيلمها الجديد Army of The Dead، من إخراج زاك سنايدر، الذي شارك في الكتابة مع شاي حطين، وجوبي هارولد، على أن يتم طرحه خلال العام الجديد، العمل يجمع في أحداثه بين الأكشن والرعب والخيال العلمي.

والفيلم يدور حول ما بعد وصول “الزومبي” إلى لاس فيغاس، حيث تقوم مجموعة من المرتزقة بالمغامرة النهائية والدخول إلى منطقة الحجر الصحي للقيام بأكبر محاولة سرقة على الإطلاق.

والفيلم الجديد من بطولة ديف باتيستا، ناتالى إيمانويل، غاريت ديلاهونت، هيرويوكي سانادا، ايلا بورنيل، آنا دي لا ريجيرا، ثيو روسي، عمري هاردويك، تيج نوتارو، نورا أرنيزيدر. ويمثل الفيلم عودة زاك سنايدر إلى الإخراج بعد فيلم DC Justice League الذي طرح عام 2017، كما أنه ينتج الفيلم من خلال شركته The Stone Quarry.

من جهة أخرى، أجلت شبكة نتفليكس بدء إنتاج فيلم The Gray Man الجديد، الذي كان من المقرر عرضه في منتصف يناير المقبل، بسبب مخاوف بشأن الارتفاع الأخير في حالات “كوفيد-19” في كاليفورنيا، والعمل من بطولة النجمين العالميين ريان جوسلينغ وكريس ايفانز.