شكرا لقرائتكم خبر عن ليام نيسون يتخذ قراره باعتزال مشاهد الأكشن نهاية العام مع اقترابه من السبعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظل ليام نيسون واحد من أفضل ممثلى أفلام الأكشن، رغم سنه الكبير، حيث قدم خلال مشواره أعمال مثل taken، كما شارك فى ثلاثية باتمان وغيرها من أهم أعمال الأكشن بعالم هوليود إلا أنه مؤخراً وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل أكد خططه نحو اعتزال عالم الأكشن بعد فيلمين يصورهما هذا العام حالة استكمالهما سيبتعد عن الأكشن، متمنياً ألا يعطل فيروس كورونا أيام من تلك المشاريع.



ليام نيسون

ليام نيسون أكد أنه سيتم عامه الـ 69 في شهر يونيو المقبل وبالتالى إذا أنهى العام بصحة جيدة ولم يفارق الحياة، فسيتخذ قراره بالابتعاد عن عالم الأكشن نهائياً، مؤكداً أن هذا الأمر لن يثير استياء أو غضبه، مشيرا إلى أن حقق جميع أحلامه.

جدير بالذكر أن آخر أفلام الممثل ليام نيسون هو بطولته لفيلم "Honest Thief" والذى شهد مشاركة لكلاً من كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي شارك في تأليفه مع ستيف ألريش.

ويحكى الفيلم عن "توم" ويجسده ليام نيسون، وهو سارق بنوك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرحمانه، بحسب ما جاء في موقع "IMDB".

وليام نيسون ممثل ايرلندى من مواليد السابع من يونيو لعام 1952، ومثل الكثير من الأفلام البارزة والحائزة على الكثير من الجوائز، مثل، قائمة شندلر، حرب النجوم، والمجهول، كما تم ترشيحه لجائزة أوسكار لأفضل ممثل رئيسى في فيلم قائمة شندلر، ورشح أيضا للعديد من جوائز جولدن جلوب، أيضاً وضعت مجلة امبير ليام نيسون من ضمن قائمة "100 النجوم الأكثر جاذبية في تاريخ السينما" وقائمة "أفضل 100 نجم فى كل العصور"