شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: الجيش الأبيض فى لبنان يخوض حربا حقيقية لوقف جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة اللبنانية إليسا، رسالة دعم إلى العاملين فى مجال الرعاية الصحية بالتزامن مع الإغلاق العام الشامل فى لبنان لمحاولة وقف تفشى فيروس كورونا، وغردت إليسا على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "ألف تحية من القلب لكل الطاقم الطبى، للجيش الأبيض اللى عم يواجه الحرب الحقيقية من ٤ آب الماضي لوقف جائحة كورونا الخبيثة.. سامحونا على استهتارنا".



اليسا على تويتر

وكان جهاز قوى الأمن الداخلى فى لبنان، قد أكد على التشديد فى ملاحقة من يخالفون القواعد الخاصة بالإغلاق العام الشامل للبلاد والذى دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس الخميس وحتى 25 يناير الجارى بهدف وقف تفشى وباء كورونا.

من جانبه، أكد ممثل للشركات الموزعة للمحروقات في لبنان أن فترة الإغلاق الشامل للبلاد لن تشهد أزمة نقص للوقود.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن فادي أبو شقرا ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، تأكيده أنه لن تكون هناك أزمة في البنزين خلال فترة الإغلاق الشامل، مشددا على أنه لا داع لتهافت المواطنين على المحطات لأنها ستفتح يوميا في الأوقات المحددة لتوفير الطلبات الأكثر إلحاحا.

وأعلن لبنان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي، وذلك ابتداء من أمس الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري قابلة للتمديد ، وذلك في سبيل كبح تفشي وباء كورونا في البلاد.