شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد شفيق جلال.. بدأ حياته صانعا للأحذية وشيخ البلد أشهر مواويله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، 15 يناير ذكرى ميلاد المطرب الشعبى الراحل شفيق جلال، الذى تميز بصوت رائع وجذاب إضافة إلى إحساسه الكبير فى الغناء الشعبى، وبعد ذلك اعتمدته الإذاعة المصرية عام 1943، وأول أغنية له وهى "يا عم يا جمال".

ولا يعرف الكثير من جمهور شفيق جلال أن مهنته الأساسية قبل احترافه الغناء والطرب الشعبى هى صناعة الأحذية، وكانت أول أعمال شفيق جلال السينمائية فيلم "سر طاقية الإخفاء" عام 1947 ومن أشهر افلامه " خلي بالك من زوزو" مع السندريلا سعاد حسني وحسن الامام حيث قدم دور زوج والدتها "تحية كاريوكا" كما شارك في فيلم " اميرة حبي انا" و"حكايتي مع الزمان".

ومن أشهر أغانية "شيخ البلد"، أمونة بعتلها جواب، موال الصبر، بنت الحارة يا بنت الحارة، ياحسرة عليها ، وتوفى شفيق جلال عام 2000 عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكلى.