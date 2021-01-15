شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو ينضم لرامى مالك فى فيلم من إخراج "ديفيد أو راسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم رامى مالك بصدد مشاركته الأولى مع النجم روبرت دى نيرو، وذلك من خلال فيلم مع المخرج "ديفيد أو راسل" الذى يعود للسينما بعد غياب 5 أعوام من خلال فيلم يجمع العديد من النجوم، فبعد إعلان انضمام رامى مالك وزوى سالدانا كشف موقع Deadline عن مفاجأة أخرى، وهى مشاركة روبرت دى نيرو والممثلة انيا تايلو التي تألقت في مسلسل "مناورة الملكة" والذى حقق نجاحاً كبيراً مؤخراً، وبالتالى سيكون الفيلم الذى لم يتم تحديد اسمه بعد ملىء بالنجوم.



روبرت دى نيرو



رامى مالك ودينزل واشنطن فى صورة من فيلمهما الأخير

ويجري تصوير الفيلم حاليًا في لوس أنجلوس، وكان قد انضم الممثل العالمي جون ديفيد واشنطن إلى النجمين مارجوت روب وكريستيان بيل للمشاركة في بطولة الفيلم الجديد للمخرج ديفيد أو راسل، والفيلم سينتج بموجب اتفاقية Regency التي اتمتها مع فوكس و ديزني، وسيكون من تأليف راسل.

ولم يكشف عن أى تفاصيل حول قصة الفيلم والذى سيكون عودة للمخرج ديفيد أو. راسل منذ عام 2015 بعدما أخرج فيلم ، Joy بطولة جينيفر لورانس، وتم التخطيط لبدء إنتاج الفيلم فى أبريل الماضى قبل ايقاف العديد من المشاريع بسبب كورونا، ومن المقرر بدء التصوير بداية شهر يناير المقبل فى لوس أنجلوس.

وفي سياق آخر طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Little Things الذى يجمع كلا من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك ذى الأصول المصرية البرومو الدعائى للفيلم عبر يوتيوب والمنصات المختلفة على كافة وسائل السوشيال ميديا، حيث سيطر النجمان رامى مالك ودينزل واشنطن على كافة أحداث البرومو المشوق للفيلم.