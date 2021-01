شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تطرح أحدث أغانيها فى 2021 باللغة الإسبانية De Una Vez .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة سيلينا جوميز أحدث أغانيها في 2021، حيث جاءت باللغة الإسبانية، وأعلنت عن ذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام، بطرح برومو أغنية De Una Vez "حين أكدت أنها استعدت كثيرًا من أجل تلك المفاجأة والتى تعتبرها أمر مشوقًا للغاية بالنسبة لها، وما أن طرحت الأغنية عبر يوتيوب خلال 8 ساعات فقط اقتربت من المليون الرابع على مستوى المشاهدات.



سيلينا جوميز

من ناحية أخرى سبق وظهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز فى آخر صور لها من انطلاقة تصوير مسلسلها الجديد Only Murders in the Building، والتي تقوم ببطولته، حيث ظهرت خلال فيديو نشره موقع Hollywood Pipeline، أكد فيه أن سيلينا جوميز بدأت انطلاقتها في تصوير المسلسل غرب مدينة نيويورك.

وظهرت أثناء استماعها للأغانى من خلال السماعات التي ارتدتها طوال فترة التصوير، خلال العمل الذى ينتمى لنوعية الكوميديا.

من ناحية أخرى تألقت النجمة العالمية سيلينا جوميز منذ شهرين فى جلسة تصويرية لمجلة "people" الأمريكية، حيث تصدرت المغنية الأمريكية غلاف المجلة، مؤكدة فى لقاء صحفى معها أنها تؤمن بقوة النساء حول العالم.

وتحدثت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن نضالها ومشاركتها في أعمال تهدف إلى مساعدة الآخرين، حيث قالت: "أريد أن يعرف الناس أنهم ليسوا وحدهم"، مشيرة إلى ممارسة حقها فى التصويت لأول مرة بالانتخابات الرئاسية خلال العام الماضى 2020.

وفى بداية العام الماضى 2020 أصدرت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 28 عامًا، ألبومها الثالث الذى طال انتظاره "Rare" وبعد ذلك بفترة علقت جوميز خطط الترويج لأحدث أعمالها، حينما بدأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إغلاق البلاد، إلا أنها لم تبق مكتوفة الأيدي لفترة طويلة.