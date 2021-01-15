شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تروج لدورها في "قصر النيل" مع دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة ريهام عبد الغفور لدورها في مسلسل "قصر النيل" الذى تشارك به النجمة دينا الشربينى بطولته، والمنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث نشرت صورة لهما خلال تقبيل دينا الشربينى لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "بعد ما كنا أخوات فى زي الشمس داخلين نعمل قصر النيل بس مش أخوات المرة دى تفتكروا حنطلع ايه".

ريهام عبد الغفور

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى، حيث وقعت مؤخرًا ريهام عبد الغفور لتقدم دور البطولة أمام دينا الشربينى، ومن المنتظر أن تقدم دورًا مهمًا المسلسل الذى يعد اللقاء الثانى لريهام مع دينا الشربينى بعدما قدما سويًا مسلسل "زى الشمس" العام الماضى.

دينا الشربيني وريهام عبد الغفور

واستقر المخرج خالد مرعى على فريق العمل المكون من بجانب دينا الشربينى: ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبرى فواز، ومحمود البزاوى، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وصلاح عبدالله وأحمد مجدى وعمر السعيد ونبيل عيسى ومريم الخشت.

ريهام عبد الغفور، حققت نجاحاً كبيراً بحكاية "ربع قيراط"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، ونالت اشادات كبيرة سواء على مستوى النقد أو الجمهور، خاصة أنها قدمت قضية تهم الشارع المصرى، وشارك فى بطولة المسلسل مصطفى درويش، وابراهيم السمان، وآخرون، تأليف أمين جمال ، وإخراج أحمد حسن، وانتاج سينجرى واروما.