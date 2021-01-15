بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: “القول إن نصف هوليوود في فيلم (لا تنظر إلى أعلى) نصف مبالغة”.. هذا ما كتبه أحد المعلقين، في إشارة إلى العدد الكبير من نجوم التمثيل والغناء الذين يجتمعون في الفيلم، الذي تنتجه شبكة «نتفليكس»، في مقدمتهم جينيفر لورانس وليوناردو دي كابريو وميريل ستريب وكيت بلانشيت وروب مورغان.

يروي الفيلم – الذي لم ينته تصويره بعد – قصة عالمي فلك (لورانس ودي كابريو) يحذّران من اقتراب مذنب سيدمر كوكب الأرض، فيجدان أن تحذيراتهما لا تؤخذ على محمل الجد، ويكون عليهما القيام بجولة إعلامية، ويقعان إلى حد ما في دوامة وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية، وهما يحاولان أن يقولا للبشر: “مرحباً، سنموت جميعاً”.

وصفت ستريب، التي تلعب دور الرئيس، الفيلم بأنه “عن كارثة عالمية، لكنه مضحك”. وقال كاتب السيناريو آدم ماكاي: “كنا نستكشف فيلماً جديداً في بوسطن عندما هجم فيروس كورونا.. فكرة الفيلم هي أن الرئيس لا يفهم العلم، وأن التحذيرات لا تجد لديه أذناً مصغية”، في إشارة إلى عدم استجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأصوات التي انطلقت، محذرة من الجائحة.