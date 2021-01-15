فيديو نادر – عادل إمام: “أنا محير ناس كتير ولا أحب السوشيال ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تداول نشطاء على موقع “فيسبوك” فيديو نادراً للفنان عادل إمام؛ في لقاء قبل سنوات مع الإعلامية هالة سرحان، كشف فيه عن تحفظه على طريقة تعامل الأجيال الجديدة مع التكنولوجيا.

أوضح أنه يعتبر الفنانين صلاح السعدني وسعيد صالح، رفيقي السلاح، بسبب تعاونهم معاً في مسرح المدرسة والجامعة، مشيراً إلى أنه كان يقدم مع زملائه مسرحيات ذات قيمة من الأدب الفرنسي، في حين أن الأجيال الحالية لا تهتم بالمسرح بقدر اهتمامهم بالهواتف الذكية.

وأضاف أنه يعاني بسبب عدم حصوله على الخصوصية في الأماكن العامة، وأحياناً يصل الأمر إلى داخل سيارته، حيث يجد أحدهم يقتحم مساحته الشخصية ويمد يده بالهاتف لكي يلتقط صورة معه.

وأشار إلى أنه كان يتواجد في لندن حين لمح الممثل داستين هوفمان مسترخياً على حمام السباحة، ووجد الأخير يرفض مصافحة أحد المعجبين؛ مبرراً ذلك بأنه في وقته الخاص ولا يرغب في أن يزعجه أحد.

وتابع عادل إمام أنه أحياناً يتعب من كثرة طلبات المعجبين، إلى جانب استغرابه من تطورات التكنولوجيا التي تجعل البعض يعدل الصور ويركب وجوه الأشخاص في صور مخلة، ليمازح الجمهور قائلاً إنه يخشى أن يرى نفسه في واحدة من تلك الصور.

وتطرق عادل إمام في حديثه إلى علاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحكى قصة عن أحد مساعديه الذي أصيب بأزمة قلبية في سن صغيرة، وحكى قصته قائلاً إن هذا الرجل كان يقطن فوق سطح البناية التي يعيش فيها شقيق عبد الناصر، وفي أحد الأيام عاد الموظف إلى المنزل وظل منتظراً المصعد لفترة طويلة، وبدأ في التعبير عن غضبه من الموقف، وفجأة هبط المصعد وخرج منه جمال عبد الناصر الذي كان يزور شقيقه، فشعر الموظف بالصدمة وأصيب بأزمة قلبية.

أكد عادل إمام أن الفنانين أصبحوا يمثلون قيمة هامة لدى الجمهور العربي؛ مثل الزعماء في فترات سابقة، مستشهدا بزيارته إلى المغرب حين حاول البعض لمسه للتأكد من أنه إنسان مثلهم.