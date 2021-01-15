بالفيديو – ميريهان حسين تتحول إلى نسخة من ميريام فارس.. هكذا قلدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة المصرية ميريهان حسين اهتمام المتابعين بسبب فيديو نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيه وهي تقوم بتقليد النجمة اللبنانية ميريام فارس.

ولهذا ارتدت فستاناً يشبه بتصميمه الأسلوب الذي تعتمده الفنانة وسرحت شعرها على طريقتها. كما قامت بتقليد الحركات الراقصة التي تقوم بها أثناء وقوفها على المسرح.

وتفاعل معها الكثير من متابعيها وانقسم هؤلاء بين من رأوا أنها أصبحت نسخة طبق الأصل عن ميريام ومن اعتبروا أنها لم تتمكن من تقليدها بشكل تام. وحقق المقطع أكثر من 473 ألف مشاهدة في الساعات القليلة الأولى بعد النشر.

ويشار إلى أن ميريهان تتمتع بموهبة التقليد وأنها كثيراً ما تقوم بنشر مقاطع تقلد فيها الفنانات. ويذكر أنها تشاركت مع متابعيها في وقت سابق ذكريات مشاركتها في برنامج المواهب الشهير “ستار أكاديمي”. ونشرت لهذه الغاية على حسابها نفسه فيديو قديماً ظهرت فيه خلال العرض الأسبوعي. وتبين من خلاله أنها حصلت حينها على امتياز تقديم حلقة عن يوميات الطلاب مع مقدمة البرنامج اللبنانية هيلدا خليفة.