كندة علوش توجه رسالة شديدة اللهجة للجمهور: “مو وقت الأنانية والاستهتار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وجهت النجمة السورية كندة علوش رسالة شديدة اللهجة للجمهور بخصوص فيروس كورونا، من خلال صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، حيث كتبت قائلة: “اليوم أكتر من أي وقت لازم نحس بالمسؤولية تجاه بعض”.

وتابعت: “اليوم نحنا مسؤولين عن سلامة وحياة بعض لا مكان للخلافات والنزاعات ومو وقت الأنانية والاستهتار، عم نعيش أيام صعبة إذا ما فقدنا حد غالي معظم الي حوالينا فقدوا”.

وأضافت: “الله يحمي الي مضطر ينزل يمارس شغلو، ضروري نتعامل مع الوضع بمسؤولية شديدة”.

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش حكاية “ضي القمر”، من مسلسل “إلا أنا” والذي عادت به إلى الشاشة بعد غياب عامين منذ قدمت مسلسل “حجر جهنم” بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصيليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد، وتستعد حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم “بلالين” من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة مصطفى خاطر، أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي.