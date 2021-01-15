شكرا لقرائتكم خبر عن ديمي لوفاتو تعلن المشاركة بحفل تنصيب بايدن: عاجزة عن الكلام لهذا الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية ديمى لوفاتو اختيارها للمشاركة فى حفل تنصيب جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتخب الـ 46 الأسبوع المقبل، وفقا لما أعلنته اللجنة الافتتاحية الرئاسية لبايدن، وكتبت لوفاتو عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام" :" يشرفني جدًا أن أعلن أنني سأشارك جو بايدن وكامالا هاريس في حدثهم الخاص ، "الاحتفال بأمريكا" فى 20 يناير فى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.. لقد تركت عاجزًا عن الكلام عندما طُلب مني الأداء".



ديمى لوفاتو

وذكرت تقارير إعلامية، أن كلا من النجمتين ليدي جاجا وجنيفر لوبيز سيغنيان خلال حفل التنصيب، وذكر موقع شبكة abcnews الأمريكية أن الإعلان الذى يعرض بالتفصيل المشاركين في حفل تنصيب أحد الجوانب الأكثر تقليدية فى افتتاح بايدن، والذى تم تغييره إلى حد كبير وسط جائحة كورونا، كما يواجه مخاوف جديدة عقب أعمال الشغب فى مبنى الكابيتول الأمريكى الأسبوع الماضى والتى خلفت 5 قتلى.

وأفاد التقرير بأن اللجنة أعلنت أن جاجا، التى ظهرت فى الحملة الانتخابية مع بايدن خلال انتخابات 2020 وعملت مع نائب الرئيس في حملته "إنها علينا" لمكافحة الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي، ستؤدي النشيد الوطني عندما يؤدي بايدن اليمين، كما من المقرر أن تقدم جنيفر لوبيز، التي أيدت بايدن، وشاركت في محادثة افتراضية مع الرئيس المنتخب خلال الحملة عرضًا موسيقيًا في هذا الحدث.

واستطرد التقرير، أن الحفل يضم الأب ليو جيه أودونوفان، الذي شغل منصب الرئيس الرابع والأربعين لجامعة جورج تاون، وهو صديق قديم لبايدن وعائلته، كما يتضمن قراءة شعرية للكاتبة الأمريكية أماندا جورمان، كما يحضر تنصيب بايدن أيضًا أعضاء من الرابطة الدولية لرجال الإطفاء (IAFF)، وهي نقابة دعمت بايدن منذ فترة طويلة، وكانت أول من دعمه في سباق 2020.