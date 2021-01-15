شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يطلق اليوم ألبومه الغنائى الجديد Nobody Is Listening والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق، اليوم الجمعة، النجم العالمى زين مالك ألبومه الغنائى الجديد Nobody Is Listening، الذى يضم 11 أغنية، بدأ فى تسجيلها منذ بداية عام 2020، وذلك حسب التقارير المتداولة.

وكان النجم الشهير قد أطلق خطا ساخنا جديدا حيث يمكن للمعجبين الاستماع إلى مقتطفات من ألبومه الجديد الذى أوشك على إطلاقه، وكشف زين مالك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" عن الرقم الخاص بألبومه والذى يتيح للمعجبين سماع أغنيات الألبوم من خلال تحديد أرقام من بين واحد وحتى تسعة.

غلاف الالبوم

وعن غلاف ألبوم " Nobody Is Listening " فهو مستوحى من فن "الجرافيتى"، وكشف زين مالك عن الغلاف منذ عدة أيام ولاقى إعجاب الكثير من محبيه وعشاقه.

أسماء أغنيات ألبوم زين مالك الجديد :

1. "Calamity"

2. "Better"

3. "Outside"

4. "Vibez"

5. "When Love's Around"

6. "Connexion"

7. "Sweat"

8. "Unfuckwitable"

9. "Windowsill"

10. "Tightrope"

11. "River Road"