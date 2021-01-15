شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى بالزى الصعيدى فى كواليس "نسل الأغراب": "شيخ مطاريد المبعدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" للنجمي أمير كرارة وأحمد السقا، وظهر بها وهو يرتدي الجلباب الصعيدى، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مازحا :"خط الإخراج والتأليف ، شيخ مطاريد المبدعين، عمدة الفن، اللهم زيدنى تواضع"، لتنال الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه، وعلق عليها النجم أحمد زاهر، قائلا: "وحشتني يا شيخ محمد".



محمد سامي

وصور محمد سامى نحو 30% من المسلسل، حيث يتبقى له بضعة مشاهد مؤجلة للفنان أمير كرارة الذى أصيب مؤخرا بكورونا ليتم تصوير نصف حلقات العمل ليستعد للدخول فى أعمال المونتاج.



سامي



تعليق احمد زاهر

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

ونشر ”الخليج 365” فى وقت سابق صورة للنجم أحمد السقا من دوره فى المسلسل وهو مرتدى الزى الصعيدى أمام ديكور منزله، حيث يتناول العمل فى إطار درامى اجتماعى قصة من قصص المجتمع الصعيدى المصرى.