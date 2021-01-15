شكرا لقرائتكم خبر عن فكر بعدها فى تقديم مسرح دون نساء.. حكاية لقاء محمد نجم بالشيخ الشعراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم 77 عاما على ميلاد الفنان الكوميدى الراحل محمد نجم، الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 15 يناير من عام 1944 ورحل عن عالمنا فى 5 يونيو عام 2019، بعد رحلة حافلة مع الفن والكوميديا والحياة.

ولد محمد نجم بقرية الغار فى مدينة الزقازيق بالشرقية وكان يفخر دائما بكونه أحد تلاميذ عملاق الكوميديا عبد المنعم مدبولى، حيث التحق محمد نجم فى بداية رحلته الفنية بفرقة مدبولى.

بدأ نجم مسيرته الفنية فى نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات بأدوار صغيرة فى السينما والتليفزيون، وشارك فى أولى مسرحياته (موزة و3 سكاكين) عام 1968، وبعدها أسس مسرحه الخاص وكانت أول بطولة مسرحية (حاجة تلخبط) عام 1970، وفى عام 1971 شارك فى أول أفلامه السينمائية "حياة خطرة"، مع نبيلة عبيد وصلاح قابيل.

لم يهتم نجم بالسينما والتليفزيون بقدر اهتمامه بالمسرح، فكانت له مشاركات قليلة فيهما، وقدم للسينما حوالى 14 فيلمًا، معظمها فى فترة السبعينيات، ومنها: "مولد يادنيا، صانع النجوم، قمر الزمان، احترسى من الرجال يا ماما، بمبة كشر"، وكان أبرزها فيلم حكايتى مع الزمان، بطولة وردة ورشدى أباظة، وهذا الفيلم منح نجم مزيدا من الشهرة، وابتعد الفنان الكوميدى عن السينما عام 1978، لكنه عاد وشارك فى بطولة فيلم "عقلى طار"، مع محمد عوض عام 1994.

وبرز اسم محمد نجم بعدما أسس مسرحه الخاص، وقدم عشرات المسرحيات ومنها "البلدوزر، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر، واحد لمون والتانى مجنون، الكدابين أوى، دول عصابة يابابا، الأونطجى"، ومن أشهر مسرحياته "عش المجانين" التى اشتهر فيها بإفيه "شفيق يا راجل".

واشتهر الفنان الكوميدى بالارتجال على المسرح، حتى إنه كشف فى أحد الحوارات أن الإفيه الشهير "شفيق يا راجل" الذى قاله فى مسرحية «عش المجانين» لم يكن ضمن أحداث المسرحية، ولكنه ارتجله لأنه نسى النص خلال أداء دوره.

وقبل رحيله ظهر نجم فى بعض البرامج ليشير إلى خوفه من ظهور العنصر النسائى فى مسرحياته بشكل يثير الغرائز، كاشفا أنه ذهب للشيخ الشعراوى مع الفنانة المعتزلة هناء ثروت التى شاركته عددا من مسرحياته فنصحهم بالتوقف عن تقديم أى أعمال تثير الغرائز، فاعتزلت هناء ثروت، بينما ابتعد هو عن الفن لفترة، مؤكدا أنه يرفض أن تظهر ممثلة عارية فى مسرحياته، وأنه ابتعد عن السينما بسبب كثرة مشاهد العرى.

وأكد نجم أنه يرى الفن بصورته الحالية حراما، وكان يفكر فى أن يكون مسرحه قائما على الممثلين الرجال فقط حتى يخرج من دائرة تقديم العنصر النسائى بشكل يثير الغرائز، مؤكدا أنه نجح حين قدم مسرحية مع حسن عابدين وغيره من الأبطال الرجال.