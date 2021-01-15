عمرو وهبة بعد شفائه من "كورونا": "هشام جمال مسابنيش ثانية وجالي المستشفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان عمرو وهبة عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ووجه وهبة، الشكر للمنتج والفنان هشام جمال قائلًا: "فرصة كويسة أشكر الراجل ده اللي مسابنيش من أول يوم تعب، وهو أول حد جالي المستشفى وساق من زايد للتجمع وهو أصلا تعبان وكان عنده لسه كورونا".

وأضاف: "مسابنيش ثانية ولما رجعت المستشفى رجعلي تاني وفضل معايا ومكالمة كل يوم واهتمام ودكاترة وجدعنة والله ربنا يكرمك ويجازيك كل خير".

من ناحية أخرى، يشارك عمرو وهبة في مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.