غنى له العندليب وتزوج من روز اليوسف ونجله أديب كبير.. معلومات عن محمد عبدالقدوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الموافق 15 يناير ذكرى وفاة الفنان القدير محمد عبدالقدوس، الذي شارك في عدد قليل من الأعمال السينمائية لكنه استطاع أن يترك بصمته من خلالها.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الفنان الراحل في ذكرى وفاته..

- من مواليد 3 أغسطس 1888.

- عمل مهندسًا للطرق والكباري.

- تزوج من رائدة الصحافة المصرية الفنانة فاطمة يوسف الشهيرة بـ"روز اليوسف".

- ترك عمله الحكومي واقتحم مجال الفن وانضم لجمعية هواة التمثيل ثم شارك في أول فيلم له بعنوان "الوردة البيضاء".

- شارك في عدد من الأفلام أبرزها: " ثلاثة رجال وامرأة، آثار في الرمال، العمر واحد، شريك حياتي، الهانم، صاحبة الملاليم، أحب بلدي، رصاصة في القلب، دموع الحب"، وغيرها.

- شارك في فيلم "ليالي الحب"، مع "العندليب" عبدالحليم حافظ، الذي غنى له ضمن الأحداث أغنيته الشهيرة "يا سيدي أمرك".

- انجب من زوجته روز اليوسف الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس.

- توفي في مثل هذا اليوم عام 1969.