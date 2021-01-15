شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان لـ تليفزيون الخليج 365: مش هقعد بدون شغل والنجومية لا تعنى لى شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم جمال سليمان أنه قرر عدم الظهور كضيف شرف فى أعمال قادمة، بعد تجربته فى مسلسل "زى الشمس"، موضحاً خلال لقائه فى تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل عمرو صحصاح: "أنا خضت التجربة مرة ومش هعملها تانى، وجايز أعملها مرة واحدة بعد ذلك لسبب آخر لن أفصح عنه".

وأضاف جمال سليمان لـ تليفزيون الخليج 365: "عندما تذهب للعمل مع شباب وتقدم دورا به احترام منى فلابد أن يكون هناك احترام من الطرف الآخر، لكن أن تجد نفسك موضوع على أفيش فى الجنب أو الطرف فلم يكن هذا الاحترام المفروض أن يتم، ورغم اعتذار الشركة وقتها إلا أن لست مضطر أن أخوض التجربة مرة أخرى".

وعن عدم تواجده باستمرار فى الأعمال الفنية أشار سليمان: "دائماً ما يكون لدى عروض كبيرة ومهمة، وحتى إذا لم تكن هذه العروض موجودة، لن أجلس فى المنزل لأن لدى أشياء أخرى كثيرة فى حياتى ممكن أعملها، وعلى فكرة لو الظروف مستقرة وصارت الأمور مثلما كنت أخطط فى حياتى كان زمانى قاعد فى مسرحى حالياً".

وشدد النجم السورى على أن النجومية لا تعنى له شيئا قائلاً: "لا أشعر أن النجومية تكبر من شأنى، والحمد لله كنت عايش من غيرها وأقدر أعيش من غيرها تانى، ليست هي التي تجعلنى كانسان طايق نفسى أو مش طايق، ولا التى تجعلنى أشعر بوجودى في الحياة، فمصيرى أنا فقط الذى أحدده ولن أسمح لأحد يحدد أنا مين لما اشوف انى مليش مكان عندى حاجات كتير أعملها".

ويصور جمال سليمان مشاهد مسلسله الجديد "الطاووس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، سيناريو وحوار كريم الدليل، ويشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وجاري التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.