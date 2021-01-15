"الدكتور" عمرو دياب يخطف الأنظار في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحرص الفنان المصري عمرو دياب على التواصل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

ونشر عمرو دياب، مؤخرا، صورة جديدة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل، حيث ظهر بإطلاله شبابية، أنيقة، مرتديا بالطو أبيض، وانهالت تعليقات المتابعين التي أشادت بالصورة ووصفها البعض بإطلاله "دكتور".

ويتواجد عمرو دياب حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يقوم بإحياء حفل كبير في دبي، يوم 22 يناير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان التسوق.





وكان عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم" يا أنا يا لأ" والذي ضم 12 أغنية، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا، ومن أبرز أغنياته: "شكرا، محسود، فاكرني يا حب، طبل، الجو جميل، من العشم".

وتعاون في هذا الألبوم مع الشعراء بارزين مثل خالد تاج الدين، وبهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتركي آل شيخ، وتامر حسين.