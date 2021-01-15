عمرو يوسف مذيع ودينا الشربيني ضيفة.. "MBC" تطلق برنامجا جديدا الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت قناة mbc عن برنامج جديد بعنوان "بصراحة مع"، ونشرت البرومو الخاص بالبرنامج عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في البرومو كل من الفنانين: "دينا الشربيني، عمرو يوسف، أحمد فهمي، وأحمد شعيب".

البرنامج من المقرر عرضه الأحد القادم في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

على جانب آخر، انتهت دينا الشربيني من تصوير فيلم "30 مارس"، كما تنتظر عرض فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وبدأ عمرو يوسف تصوير مسلسله الجديد "الملك" الذي يجسد من خلاله شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوي.