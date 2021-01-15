شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج آرون سوركين يجرى مفاوضات مع نيكول كيدمان للعب دور لوسيل بال بفيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري المخرج آرون سوركين مفاوضات مع النجمة العالمية نيكول كيدمان والنجم خافيير بارديم من أجل فيلمه الجديد "Being the Ricardos"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن النجمة الأمريكية الراحلة لوسيل بال .

وتدور أحداث الفيلم حول التحديات التي واجهتها لوسيل بال في حياتها العملية والزوجية، وكتب سوركين السيناريو وسيقوم بإخراج الفيلم لصالح Amazon Studios و Escape Artists.

وكان قد حصل مسلسل الممثلة العالمية نيكول كيدمان The Undoing، الذى عرض على شبكة HBO على تقييمات ضعيفة ، مقارنة بما كان متوقعا له منذ بدء الإعلان عن العمل عليه، حيث حصل على 76% من قبل 89 ناقدا، و 68% من قبل 277 مشاهدا، وذلك على موقع Rotten Tomatoes، بعد طرحه 25 أكتوبر الماضى.

والمسلسل الذي طرح تحت عنوان The Undoing، جسدت فيه كيدمان المرأة التي تتمتع بشخصية تمتلك عزيمة وإصرار وألم، لتسير على نفس خطى مسلسلها Big Little Lies، الذي لعبت فيه دور امرأة على حافة الانهيار مع زواجها الذي غدر بها في علاقتهما.

ومسلسل The Undoing من بطولة الممثلة العالمية نيكول كيدمان، والممثل العالمى هيو جرانت، جنبا إلى جنب مع ايدان الكسندر، إسماعيل كروز كوردوفا، ماتيلدا دي أنجيليس، مايكل ديفين، نوما دومزويني، نوح جوبي، ليلي رابي، إدجار راميريز، دونالد ساذرلاند، فالا تشن.

وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول جريس ساشز "نيكول كيدمان"، التى تعيش الحياة بمفردها كما أرادتها لنفسها، وهى طبيبة ناجحة، لديها زوج مخلص وابن صغير يذهب إلى مدرسة خاصة فى مدينة نيويورك، ولكن بين ليلة وضحاها تفتح فجوة فى حياتها، مع موت عنيف، وزوج مفقود، وغيرها من الأحداث الرهيبة ومن هنا تبدأ جريس رحلتها.