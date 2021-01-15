فن ومشاهير

هنادى مهنى تخوض ثانى تجاربها السينمائية فى "تماسيح النيل"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تخوض ثانى تجاربها السينمائية فى "تماسيح النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة هنادى مهنى تصوير مشاهدها في فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبد العزيز، في مدينة الأقصر، حيث التحقت بفريق العمل الذى بدأ التصوير هناك مطلع هذا الأسبوع، خاصة أن أحداث الفيلم تعتمد على التصوير على متن إحدى المراكب النيلية.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وكريم عفيفى وويزو وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.

هنادى مهنى
هنادى مهنى

 

ويسجل "تماسيح النيل" ثانى تجارب هنادى مهنى في السينما بعدما خاضت التجربة للمرة الأولى في فيلم "بنات ثانوى" الذى تم عرضه في شهر يناير العام الماضى وشارك في بطولته جميلة عوض، مايان السيد ومى الغيطى وهدى المفتى ومحمد الشرنوبى ومحمد مهران ومحمد جمعة وتامر هشام وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.

وتشارك هنادى مهنى أيضاً في بطولة فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكى وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح والذى تم تصوير فيه عدد من المشاهد قبل توقفه لاصابة بطلته يسرا بفيروس وتعافيها منه منذ أيام.

 

الفنانة هنادى مهنى
الفنانة هنادى مهنى

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا