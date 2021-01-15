شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تتألق فى جلسة تصوير شتوية بالبالطو × 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مناسب للأجواء التى نعيشها حالياً، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ولاقت إعجاب متابعيها، وذلك بعد أيام من تصدرها التريند بسبب ظهورها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة.



عبير صبرى

وأطلقت عبير صبرى العديد من التصريحات القوية، منها أن مشاهد الإثارة التي قدمتها في بدايتها أضافت لها الكثير، وأن معظم الفنانين فى بدايتهم لم تكن الموهبة فقط هى المحور ولكن هناك الشكل والأدوار الجريئة، وصرحت أيضاً في أن لديها خطوط حمراء في حياتها وترفض أى أدوار جريئة، وأيضاً مشاهد القبلات ترفضها الآن.

وقالت عبير صبرى أيضاً في الحلقة أنها ندمت على استعجالها في لبس الحجاب دون أن تكون واثقة وندمت كذلك على خلعه ومن الممكن أن تعود إليه مرة أخرى، وصرحت أيضاً بأن زوجها لم يطلب منها الاعتزال ودائماً ما يشجعها وفخور بأعمالها، كما نفت اجرائها لأى عمليات تجميل وأن صورتها كما هي منذ أيام الجامعة.



الفنانة عبير صبرى

وتصور عبير صبرى حالياً مشاهدها في مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

كما صورت عدد من مشاهدها في فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز قبل توقفه لإصابة بطلته يسرا بفيروس كورونا وتعافيه منه منذ أيام والعمل من تأليف أحمد عبد الله ويشارك في بطولته سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، محمود حافظ، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.



عبير صبري



عبير صبرى تتالق فى احدث جلسة تصوير



عبير صبرى فى جلسة تصوير شتوية



عبير صبرى فى جلسة تصوير شتوية