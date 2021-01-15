شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب شاندو يعود للساحة الغنائية بـ"سينجل" توقيع حمادة إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية يعود المطرب شاندو بأغنية جديدة يتعاون فيها مع الشاعر أحمد مرزوق، والموزع خالد رؤوف، والملحن قماح، والأغنية تعد أولى تجارب حمادة إسماعيل الإنتاجية، وهى الآن في مرحلة المكساج مع مهندس الصوت خالد رؤوف.

وقال شاندو لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بالتعاقد مع المنتج حمادة إسماعيل الذى تربطه به علاقة صداقة وطيدة منذ سنوات طويلة، معلقا:"شكرا ليه وقف جنبى في توقيت صعب".

وكان آخر ظهور للمطرب شاندو أثناء مشاركته فى احتفال فريق بلاك تيما بمرور 16 عاما على تأسيسه الذى أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية .

يذكر أن المطرب شاندو قدم عددل كبيرل من الأغانى التى اشتهر بها منها "عبد الهادى"، و"رمان"، التى شارك فى غنائها مع الكينج محمد منير، و"عايز أبكى" و"السنجلاب، و"حلم كبير"، و"قطر الفراق".

وله تجربة سينمائية وحيدة، حيث شارك فى بطولة فيلم "عبده مواسم" مع الفنان محمد لطفى ومها أحمد وعلا غانم، من تأليف أحمد ثابت، وإخراج وائل شركس.