خسائر “بوليود” من 80 – 85%

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: ألحقت جائحة كورونا أضراراً بالغة بعائدات صناعة الإعلام والترفيه الهندية. ومع إغلاق دور السينما لما يقرب من سبعة أشهر، وعدم الاطمئنان لعودة الجمهور إليها، من المحتمل أن تنخفض إيرادات الأفلام الهندية بنسبة 85-80% في السنة المالية التي تنتهي بعد أربعة أشهر، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني Icra Ltd.

وبينما بدأت دور العرض تفتح أبوابها في معظم الولايات على أن تعمل بنسبة 50% من سعتها، فإن الإقبال عليها لا يزال منخفضاً جداً، إذ يقل عن 10% من السعة المسموح بها.

وقالت الوكالة، في بيان، إن مستويات الإشغال ستظل منخفضة خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية، حيث يرجح ابتعاد الناس عن الأماكن المغلقة، في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وتبقى منصات العرض الرقمي في الوضع الأفضل لإصدار الأفلام ذات الميزانية الصغيرة أو المتوسطة خلال الفترة المذكورة، بينما يؤجل منتجو الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة إصداراتهم إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة، وفي حال عدم وجود محتوى جديد، فإن عائدات الإعلانات ستظل ضعيفة»، كما جاء في بيان الوكالة.