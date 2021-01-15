فيلم Monster Hunter يحقق 13 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حقق فيلم Monster Hunter إيرادات وصلت إلى 13 مليوناً و595 ألف دولار في دور العرض حول العالم، منذ طرحه 18 ديسمبر الماضي، في مجموعة من الدول، وانقسمت إيرادات الفيلم إلى 7 ملايين و811 ألف دولار في الولايات المتحدة، و5 ملايين و783 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

الفيلم الجديد ينتمي إلى فئة الخيال العلمي، وهو من إخراج بول دبليو إس أندرسون، ويعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب الفيديو التي تحمل الاسم نفسه، ويتم إنتاجه بواسطة Impact Pictures وConstantin Film.

الفيلم من بطولة ميلا جوفوفيتش، توني جا، ميغان جيد، دييغو بونيتا، جوش هيلمان، جين أو يونغ، رون بيرلمان، يانيك شومان، هيرونا يامازاكي. وتبدأ أحداثه عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد، حيث يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء يتمتعون بقوى لا تُصدَّق.