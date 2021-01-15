سوء حظ بسبب “كورونا” يؤجّل عرض Morbius إلى أكتوبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت شركة مارفل عن تأجيل طرح فيلم Morbius ليعرض خلال أكتوبر المقبل، حيث كان مقرراً أن يرى النور خلال مارس، لكن الفيلم الذي يتصدى لبطولته النجم العالمي جاريد ليتو صادفه سوء حظ بسبب تداعيات الموجة الثانية من “كورونا”، ما حال دون طرحه في دور العرض السينمائي.

وفيلم Morbius يدور حول شخصية مارفل الأصلية، مصاص الدماء Morbius من كتاب Marvel Comic Book، ويتصدى لبطولة الفيلم جاريد ليتو، أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جي كي سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلي شوتويل، ريا فيند، كوري جونسون، توم فوربس، آرشي رينو، المدريجال، إبراهيم بوبولا، آدم كولينز، آدم الحجر.

وتدور أحداث Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل ما، ليصبح مصاص دماء. الفيلم الجديد من إخراج دانيال إسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، وروي توماس.