شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يكشف عن شخصيته فى "اللى مالوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى أنه سيؤدى شخصيته "سيف الخديوى" ضمن أحداث المسلسل الجديد "اللى مالوش كبير" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة من كواليس تصوير المسلسل، أتبعها قائلا: "سيف الخديوى.. راجل حمله على التخين والرفيع.. نمرته تعلم جواك وبراك فوقيك وتحتيك.. اللى مالوش كبير".



أحمد العوضى

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز كشفت عن اسم شخصيتها فى مسلسلها الجديد "اللى مالوش كبير"، ونشرت صورة جديدة لها من استعداداتها لتصوير المسلسل، التى تنافس به فى رمضان المقبل، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع إنستجرام: "متجيش عليها عشان سكتها ضلمة.. غزل.. اللى مالوش كبير"، وحرص عدد كبير من أصدقائها على تهنئتها بالمسلسل الجديد على رأسهم صديقتها النجمة منى زكى وزوجها أحمد العوضى.





وبدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما الجديد "اللى ملوش كبير"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، فى منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب فى أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.