شكرا لقرائتكم خبر عن هزار ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين من كواليس "اللى مالوش كبير".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلة هزار بين النجمة ياسمين عبد العزيز مع الفنان عمرو محمود ياسين، خلال كواليس تصوير مسلسلها الجديد "اللى مالوش كبير" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام فيديو وهى تلتقط صورا داخل سيارتها، لتنقل الكاميرا عليه أثناء التصوير، ليفاجئ بتصويره، قائلا: "ده إيه ده.. أنا دخلت فى ستورى".

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز كشفت عن اسم شخصيتها فى مسلسلها الجديد "اللى مالوش كبير"، ونشرت صورة جديدة لها من استعداداتها لتصوير المسلسل، التى تنافس به فى رمضان المقبل، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع إنستجرام: "متجيش عليها عشان سكتها ضلمة.. غزل.. اللى مالوش كبير"، وحرص عدد كبير من أصدقائها على تهنئتها بالمسلسل الجديد على رأسهم صديقتها النجمة منى زكى وزوجها أحمد العوضى.





وبدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما الجديد "اللى ملوش كبير"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، فى منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب فى أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.