شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ساخرا من ريال مدريد بعد خسارة بيلباو: انتظرنا يا برشا.. احنا مش جايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر النجم محمد هنيدى من هزيمة فريق ريال مدريد خسارته أمام نظيره أتلتيك بيلباو، وخسارته لبطولة كأس السوبر الإسبانى، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب "لا روزاليدا"، فى نصف نهائى البطولة.

ونشر هنيدى، عبر حسابه على تويتر، صورة لفريق ريال مدريد، أتبعها قائلا: "انتظرنا يا برشا، احنا مش جايين".



محمد هنيدى

وفشل ريال مدريد فى الوصول للمباراة النهائية من كأس السوبر الإسبانى بعد خسارته أمام نظيره فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "لا روزاليدا"، فى نصف نهائى البطولة.

أنهى أتلتيك بيلباو الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثنائية نظيفة، سجل راؤول جارسيا أول أهداف أتلتيك بيلباو فى الدقيقة 18 مستغلا خطأ دفاعيا لينفرد بالمرمى ويضعها على يمين الحارس كورتوا، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى للفريق الباسكى فى الدقيقة 38 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى نجح المهاجم الفرنسى كريم بنزيما فى تسجيل هدف الفريق الملكى الأول بالدقيقة 73 من زمن اللقاء بعد متابعته لعرضية زميله البرازيلى كاسيميرو، وسجل المهاجم الفرنسى هدفا ثانيا فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، لكنه ألغى بداعى وجود تسلل.

ويلعب أتلتيك بيلباو مع برشلونة فى المباراة النهائية مساء الأحد المقبل، بعد تأهل البارسا بعد تغلبه على ريال سوسيداد الأربعاء الماضى، بركلات الترجيح 3 – 2، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 1 – 1.