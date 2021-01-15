شكرا لقرائتكم خبر عن "ديك العياط" أول بطولة سينمائية لعمر كمال وحمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض مطربا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا أول تجربة تمثيلية في فيلم " ديك العياط"، وقال عمر كمال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه استعد لهذا الفيلم بالانضمام إلى إحدى الورش التمثيلية حتى يظهر بشكل جيد وينجح في أداء مشاهد تمثيلية تنال إعجاب الجماهير، كما أنه يقوم أيضا بالتدريب على اللهجة الصعيدية لأنه يجسد دور شخصية صعيدية.

وأشار كمال إلى أنه يشارك كأحد الأبطال المحوريين في الفيلم الذى تدور أحداثه حول قضية ثأر بين عائلتين، بسبب هجوم "ديك" على "فرخة"، مما يتسبب في خلافات وتستمر الأحداث على هذه الوتيرة.

العمل من بطولة الفنانة رحاب الجمل، وباسم سمرة، سهر الصايغ، ونضال الشافعي، ومن تأليف وإخراج وائل الرومي.

من ناحية أخرى تعاقد المنتج صفوت غطاس وتامر عبد المنعم، مع مطرب المهرجانات عمر كمال على تقديم أغنية فيلم "الشنطة"، ومن المقرر أن يقوم بتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتكون جاهزة للعرض مع الفيلم، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الموسم المقبل.

فيلم "الشنطة" تأليف تامرعبد المنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيري، وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

ويذكر أن آخر أعمال عمر كمال الغنائية كليب «إنتو مش جدعان» والذي يتعاون فيه مع محمود معتمد ويقترب مشاهدات هذا الكليب الذى طرح أمس إلى مائتي ألف مشاهدة وكلمات إسلام المصري وغباشي، وتوزيع شيندي وخليل، وأورج أندرو الحاوي.