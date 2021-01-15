شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة: الجواز حاجة حلوة.. وجوزى راجل محترم وبغير عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة أمينة، إنها سعيدة للغاية بمشاركتها في احتفالية قناة dmc، مشيرة إلى أنها من أوائل الداعمين للقناة، مؤكدة أن الزواج شيء جميل إذا كان هناك تفاهم بين الزوجين.

وتابعت أمينة، خلال لقائها في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن زوجها كان من أكثر الأشخاص دعما لها وهو من الأشخاص الذين يغارعليهم، لذلك فهى تغار عليه غيرة شديدة، مشيرة إلى أنها إنسانة خجولة للغاية، وزوجها شخص خلوق ومحترم ويتقى الله فيها، مؤكدة أنها تملأ عينه بشكل كبير، وأهدته أغنية "حلوين من يومنا والله".

وواصلت أمينة، أنها تقوم بالغناء لأولادها عددا من الأغانى الشهيرة للأطفال، منها أغنية "سوسة سوسة سوسة"، وكذلك أغنية "يا صحابى وصحباتى"، وهم يقومون بغسل أسنانهم.

وأضافت أمينة، أن الإنسان دائما خلال مشواره الفني يواجه العديد من الأزمات والصعاب والمشاكل، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى دائما ينصر الحق.

وقدمت أمينة خلال الحلقة عددا من الأغانى الشهيرة لعدد من المطربين والمطربات، كما غنت أغنيتها الشهيرة "اركب الحنطور"، وكشفت أمينة أنها قامت بعمل أغنية إلى صديقتها باسم "صحبتي"، وقد تفاعل الجميع مع الأغنية فى الأستوديو، وكشفت أمينة أنها تقدر جميع أصدقائها وحماتها التى تعتبرها من أكثر الشخصيات القريبة لها.

وأشارت المطربة أمينة، إلى أنها ست بيت ممتازة تمتاز بعمل عدد من الأكلات، مثل "المحاشى والجلاش والملوخية وغيرها من الاكلات الأخرى"، مؤكدة أن زوجها يعشق ما تعده من طعام.

وقالت أمينة، إن دورها في فيلم "الشرابية" دور مختلف عن "أمينة" الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى إذا كانت في أيام سينما الأبيض والأسود تقديم شخصية الفنانة "هند رستم"، وكأنها زينات صدقى، مؤكدة أنها كانت تريد التمثيل أمام "إسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسى.

كما قطعت أمينة التورتة الخاصة بالاحتفال بالسنة الرابعة لبداية بث قناة dmcكما قدمت أغنية "قاعدين لية ماتقوموا تهيصوا"خلال الاحتفالية.