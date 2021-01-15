شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر : مراتى على طول فى البيت بتقولى افرد وشك مكشر ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب هيثم شاكر، ردا على سؤال أبلة فاهيتا له سبب عدم حضوره أعياد ميلاد أصدقائه، ورد قائلا: "مش بحب أحضر الحاجات الزحمة دى وكدة، ومتزوج من 12 سنة وهى مذيعة، ودائما مراتى فى البيت بتقولى افرد وشك مكشر ليه، وعندى أولادى محمد وهنا وبيسمعوا كل الأغانى اللى عاوزينها"، مضيفا: "دائما واخد بالى من كورونا ومش بنزل غير فى الضرورة".

وغنى شاكر خلال لقائه فى برنامجه "اللايف من الدوبلكس" المذاع على قناة on، أغنية "خليك فى البيت" على وزن كلمات أغنيته "خليك جنبى"، كما غنى هيثم خلال الحلقة باقة من أجمل أغانيه.

وقدم هيثم شاكر مسلسل "حب عمرى" فى شهر رمضان الماضى، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.‏

وكانت آخر ألبومات هيثم شاكر، "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية هى "ماتوصونيش" كلمات أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى "لحقتينى " كلمات نادر عبدالله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، ‏و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم‎.