شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت لـ حسن شاكوش: "الأب يقول لبنته سكر محلى لكن مش هيقولها عود البطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب الشعبى حسن شاكوش في تصريحات تليفزيونية، إنه بعد أن غنى أغنية بنت الجيران أصبح الأم والأب يقولان لابنتهما سكر محلى، وأصبح الكلام عاديا.

ورد الفنان محمد ثروت، خلال لقاء جمعه برانيا يوسف وحسن شاكوش ومجدى عبد الغنى، ممكن الأب يقول لبنته سكر محلى لكن مش هيقولها عود البطل، ما تفتحش عيون البنت يا حسن، بينما علق مجدى عبد الغنى على أغنية عود البطل قائلا إنها تنطبق على رانيا يوسف.

وقالت الفنانة رانيا يوسف: "عام 2020 كان عام حلو وأكيد مفيش حاجة بتحصل وحشة يكون لها جانب مظلم فقط، وأكيد لازم يكون جانب مشرق"، مضيفة: "أنا شخصية متفائلة للغاية، وبحب الفرفشة والنعنشة" وقاطعها مجدى عبد الغني قائلا: "فساتينها تدل على تفاؤلها".

ومن جانبه، قال مجدي عبد الغني: "عام 2020 كان عاما سيئا للغاية وذلك بسبب الحجر المنزلي وانتشار فيروس كورونا ".

وتحدث مجدي عبد الغني عن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قائلا: "حسام البدري يتسم بالجدية أثناء تواجده داخل الملعب وأي مباراة لمنتخب مصر، وهذه هي طبيعته منذ أن كان لاعبا".